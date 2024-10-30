Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Мпетчи Перрикара

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Мпетчи Перрикара
Комментарии

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он в сложном матче обыграл 31-ю ракетку мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 18:05 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 14 		1 4
6 12 		6 6
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника 20 эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов встретится с Алексеем Попыриным из Австралии, который во втором круге обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь "Мастерса" в Париже
Календарь "Мастерса" в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android