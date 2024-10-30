Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Мпетчи Перрикара
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он в сложном матче обыграл 31-ю ракетку мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 18:05 МСК
31
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
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21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника 20 эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов встретится с Алексеем Попыриным из Австралии, который во втором круге обыграл россиянина Даниила Медведева.
Комментарии
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