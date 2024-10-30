Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Мпетчи Перрикара

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он в сложном матче обыграл 31-ю ракетку мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника 20 эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов встретится с Алексеем Попыриным из Австралии, который во втором круге обыграл россиянина Даниила Медведева.