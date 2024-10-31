«Матч на всю жизнь». Джордан Томпсон назвал победу над Рафаэлем Надалем лучшей в карьере

28-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон выделил победу над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) как лучшую в своей карьере.

«Конечно, Брисбен в начале сезона был самым особенным моментом в моей карьере. Там у меня была возможность встретиться лицом к лицу с одним из моих кумиров, Рафаэлем Надалем. К тому же мы встретились в таком важном раунде, как четвертьфинал, на домашнем для меня турнире при родной толпе. Этот опыт был невероятным. Конечно, я знаю, что он возвращался после травмы, но победа над Рафаэлем — это всё равно матч, который я запомню на всю оставшуюся жизнь. Мне всё ещё нужно ущипнуть себя, чтобы подумать, как мне повезло», — приводит слова Томпсона The AO Show Weekly.