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Джордан Томпсон: завоевание моего первого титула в 29 лет показывает, что всё сбывается

Джордан Томпсон: завоевание моего первого титула в 29 лет показывает, что всё сбывается
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28-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон рассказал о недавнем завоевании своего первого титула в одиночном разряде в карьере. Напомним, в феврале 2024 года на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) австралиец Джордан Томпсон неожиданно одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4) над норвежцем Каспером Руудом.

«Я не думаю, что есть какое-то чувство, сравнимое с завоеванием твоего первого титула в одиночном разряде, в моём случае это было в Лос-Кабосе в этом году. Завоевание первого одиночного титула в 29 лет и достижение своего наивысшего рейтинга в 30 лет как в одиночном, так и в парном разряде просто показывает, что неважно, как долго вы добиваетесь желаемого. Если вы действительно хотите этого изо всех сил, всё в жизни может сбыться», — приводит слова Томпсона The AO Show Weekly.

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