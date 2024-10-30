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Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде
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133-й номер рейтинга российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика), который проходит с 28 октября по 3 ноября. В матче первого круга она обыграла 80-ю ракетку мира аргентинку Надю Подорошку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Мерида. 1-й круг
30 октября 2024, среда. 19:25 МСК
Полина Кудерметова
133
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Надя Подорошка
80
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Кудерметова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Подорошка выполнила три эйса при семи двойных ошибках и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира WTA-250 Кудерметова сыграет против американки Валерии Лепченко.

Действующей чемпионкой турнира в Мериде является итальянка Камила Джорджи, которая в этом году завершила профессиональную карьеру. В финале она обыграла шведку Ребекку Петерсон.

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