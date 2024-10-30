Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде

133-й номер рейтинга российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика), который проходит с 28 октября по 3 ноября. В матче первого круга она обыграла 80-ю ракетку мира аргентинку Надю Подорошку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Кудерметова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Подорошка выполнила три эйса при семи двойных ошибках и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира WTA-250 Кудерметова сыграет против американки Валерии Лепченко.

Действующей чемпионкой турнира в Мериде является итальянка Камила Джорджи, которая в этом году завершила профессиональную карьеру. В финале она обыграла шведку Ребекку Петерсон.