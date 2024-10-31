Даниил Медведев прокомментировал резкий взлёт француза Джованни Мпетчи Перрикара

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал резкий взлёт нынешнего 31-го номера в рейтинге ATP Джованни Мпетчи Перрикара, которого многие считают лучшим подающим в туре.

«Думаю, он может ворваться в топ-10. Он не так далеко, почти 30-й сейчас. Может достичь десятки, не так уж далеко. Никогда не знаешь, но он может. Что касается «Шлема», то выиграть его ему будет непросто. Даже в Базеле он четырежды играл третий сет, а на «Шлеме» это были бы пятые сеты. Он может победить. Он хорошо играет на задней линии — с учётом того, что весит 102 кг. Для него, возможно, это труднее, чем для других участников. Но он играет хорошо. Да, возможно, у него лучшая подача в туре. Можем спросить его, когда он вернётся. Я видел статистику, он и на второй подаче быстро подаёт», — сказал Медведев на пресс-конференции.