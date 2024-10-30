«Не знаю, хорошо ли он играл». Медведев высказался о Попырине на фоне их матча в Париже
Поделиться
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте турнира категории «Мастерс» в Париже. Также россиянин высказался об игре его соперника, 24-го номера рейтинга ATP Алексея Попырина из Австралии.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Да, тяжёлый матч. Я мог сыграть значительно лучше. В то же время у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Да, напряжённая встреча. Мог выступить лучше. Вот и всё. Он играл… Не знаю, хорошо ли он играл. Но он выиграл, и для него это здорово. Теперь у него есть шанс пройти ещё дальше, хорошо сыграть и так далее. А у меня — нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Отметим, Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2024
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
21:57
-
21:49
-
21:15
-
21:15
-
20:59
-
20:51
-
20:30
-
20:02
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:27
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:53
-
18:42
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:34
-
17:22
-
17:09
-
16:53
-
16:45
-
16:28
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:45
-
15:29
-
15:27