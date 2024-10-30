«Не знаю, хорошо ли он играл». Медведев высказался о Попырине на фоне их матча в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте турнира категории «Мастерс» в Париже. Также россиянин высказался об игре его соперника, 24-го номера рейтинга ATP Алексея Попырина из Австралии.

«Да, тяжёлый матч. Я мог сыграть значительно лучше. В то же время у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Да, напряжённая встреча. Мог выступить лучше. Вот и всё. Он играл… Не знаю, хорошо ли он играл. Но он выиграл, и для него это здорово. Теперь у него есть шанс пройти ещё дальше, хорошо сыграть и так далее. А у меня — нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Отметим, Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.