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«Не знаю, хорошо ли он играл». Медведев высказался о Попырине на фоне их матча в Париже

«Не знаю, хорошо ли он играл». Медведев высказался о Попырине на фоне их матча в Париже
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте турнира категории «Мастерс» в Париже. Также россиянин высказался об игре его соперника, 24-го номера рейтинга ATP Алексея Попырина из Австралии.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
4 		6 6 4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Да, тяжёлый матч. Я мог сыграть значительно лучше. В то же время у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Да, напряжённая встреча. Мог выступить лучше. Вот и всё. Он играл… Не знаю, хорошо ли он играл. Но он выиграл, и для него это здорово. Теперь у него есть шанс пройти ещё дальше, хорошо сыграть и так далее. А у меня — нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Отметим, Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.

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