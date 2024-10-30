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Стефанос Циципас назвал шесть вещей, которым моментально стоит порадоваться

Стефанос Циципас назвал шесть вещей, которым моментально стоит порадоваться
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился на своей странице в социальных сетях мыслями о жизни.

«Шесть вещей, которые стоит отпраздновать уже сегодня:

1. любовь в вашей жизни;

2. прогресс, которого вы достигли;

3. уроки, которые вы усвоили;

4. грядущие возможности;

5. красота путешествий;

6. сила, которую вы приобрели на своём пути», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он уверенно обыграл чилийца Алехандро Табило (22-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

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