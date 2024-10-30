Стефанос Циципас назвал шесть вещей, которым моментально стоит порадоваться

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился на своей странице в социальных сетях мыслями о жизни.
«Шесть вещей, которые стоит отпраздновать уже сегодня:
1. любовь в вашей жизни;
2. прогресс, которого вы достигли;
3. уроки, которые вы усвоили;
4. грядущие возможности;
5. красота путешествий;
6. сила, которую вы приобрели на своём пути», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
Ранее Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он уверенно обыграл чилийца Алехандро Табило (22-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.