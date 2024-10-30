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«Проводит заслуженный отдых на море». Светлана Кузнецова оценила отпуск Новака Джоковича

«Проводит заслуженный отдых на море». Светлана Кузнецова оценила отпуск Новака Джоковича
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Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на снятие серба Новака Джоковича с «Мастерса» в Париже.

«Просто хочется так же лежать с кроссвордом, но мы не на Мальдивах. Пока все трудятся в Париже, Новак проводит заслуженный отдых на море», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Джокович пропускает турнир в Париже впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.

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