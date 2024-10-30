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Хачанов высказался о победе над Перрикаром после проигранного тай-брейка со счётом 12:14

Хачанов высказался о победе над Перрикаром после проигранного тай-брейка со счётом 12:14
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он одержал волевую победу над 31-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 18:05 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 14 		1 4
6 12 		6 6
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Какие ощущения от матча? Отличные. Я был близок, но проиграл первый сет. Жаль, что упустил тай-брейк, но в то же время это придало мне сил. Я сказал: «Если будешь продолжать так же играть, посмотрим, будут ли шансы». Они были, я ими воспользовался. Я играл замечательно. Я сохранял подачу до конца матча. Думаю, это повлияло", — приводит слова Хачанова The Tennis Letter.

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