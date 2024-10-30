Де Минор вышел в 1/8 финала Берси и увеличил шанс выступить на Итоговом турнире — 2024

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Во втором раунде он обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 7:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кецмановича один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Алекс де Минор сыграет с победителем пары Дрейпер — Фриц. Австралиец продолжает вести борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP, на данный момент он занимает девятую строчку. Де Минор обойдёт Рублёва в гонке, если выиграет следующий матч.