Де Минор вышел в 1/8 финала Берси и увеличил шанс выступить на Итоговом турнире — 2024
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Во втором раунде он обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 7:6.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 19:10 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
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55
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кецмановича один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Алекс де Минор сыграет с победителем пары Дрейпер — Фриц. Австралиец продолжает вести борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP, на данный момент он занимает девятую строчку. Де Минор обойдёт Рублёва в гонке, если выиграет следующий матч.
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