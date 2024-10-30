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«Всем спасибо, все свободны». Бублик комично отреагировал на начало отпуска

«Всем спасибо, все свободны». Бублик комично отреагировал на начало отпуска
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик забавно отреагировал на окончание сезона. Сегодня, 30 октября, он завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга Бублик проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 17:40 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Всем спасибо, все свободны. Увидимся в декабре», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.

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