«Всем спасибо, все свободны». Бублик комично отреагировал на начало отпуска

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик забавно отреагировал на окончание сезона. Сегодня, 30 октября, он завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга Бублик проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

«Всем спасибо, все свободны. Увидимся в декабре», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.