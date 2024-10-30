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«Цирковое представление». Португальский журналист отреагировал на игру Бублика в Париже

«Цирковое представление». Португальский журналист отреагировал на игру Бублика в Париже
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на игру представителя Казахстана Александра Бублика в матче с датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Руне.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 17:40 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Цирковое представление. Бублик непринуждённо общался с толпой болельщиков во время матча, а также подавал с руки», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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