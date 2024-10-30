«Цирковое представление». Португальский журналист отреагировал на игру Бублика в Париже

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на игру представителя Казахстана Александра Бублика в матче с датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Руне.

«Цирковое представление. Бублик непринуждённо общался с толпой болельщиков во время матча, а также подавал с руки», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.