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«Еду лечиться в санаторий». Путинцева рассказала, как планирует провести межсезонье

«Еду лечиться в санаторий». Путинцева рассказала, как планирует провести межсезонье
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28-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала во влоге россиянки Дарьи Касаткиной, как планирует провести отпуск.

«Куда поедешь отдыхать?» — поинтересовалась Касаткина.

«Да какой отдыхать, мне отдых может только сниться. Я еду лечиться в санаторий», — с юмором ответила Путинцева.

Ранее стало известно, что Путинцева примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Выставочный чемпионат пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Отметим, согласие на участие также дали Анастасия Потапова (Россия), Диана Шнайдер (Россия). От участия отказались российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также сербский теннисист Новак Джокович.

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