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«Приезжаю с удовольствием». Карен Хачанов рассказал о недавнем визите в Москву

«Приезжаю с удовольствием». Карен Хачанов рассказал о недавнем визите в Москву
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о недавней поездке в Россию, где провёл время с семьёй и друзьями.

«Не раз говорил, что я по Москве и в целом по дому очень скучаю, конечно. Сейчас мы большую часть времени живём в Дубае и часть сезона во время европейской серии находимся в Барселоне. Но всегда, когда есть возможность, я приезжаю в Москву с удовольствием. И этот отрезок в сентябре уже несколько сезонов подряд удаётся провести в Москве. Ну и хочется немного побыть дома, расслабиться и провести время с родными, близкими и друзьями. Это 100% помогает перезагрузиться», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».

Сегодня, 30 октября, Хачанов в матче второго круга «Мастерса» в Париже одержал волевую победу над 31-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

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