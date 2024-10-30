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Даниил Медведев назвал мячи одной из главных причин многих поражений в сезоне

Даниил Медведев назвал мячи одной из главных причин многих поражений в сезоне
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал мячи одной из главных причин большинства поражений в сезоне.

«У меня есть и более серьёзная проблема в туре. Одни игроки извлекают из них преимущество, другие — нет. Всё в порядке. Такое может случиться. Но для меня мячи — это большой минус. Сейчас я не могу выигрывать такие встречи, в которых побеждал раньше. В каждом матче я вынужден сражаться.

С одной стороны, не хочу плакаться после поражения в первой встрече. Но в Пекине я дошёл до полуфинала, в Шанхае — до четвертьфинала. Я проигрывал только Алькарасу и Синнеру. Я и там жаловался, хотя и выигрывал матчи. Как уже говорил, некоторым игрокам нравятся эти мячи. Я принимаю это. Но жалуюсь, так как это минус для меня. Возьмите шесть новых мячей, внимательно рассмотрите их, а потом оцените их отскок. Получатся шесть разных мячей. Не думаю, что так должно быть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня, 30 октября, Медведев уступил на старте турнира категории «Мастерс» в Париже 24-й ракетке мира Алексею Попырину из Австралии.

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