Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно чуть-чуть терпения». Карлос Алькарас выразил уверенность в прогрессе Килиана Мбаппе

«Нужно чуть-чуть терпения». Карлос Алькарас выразил уверенность в прогрессе Килиана Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас высказался об игре форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Перемены всегда трудны. Мбаппе перешёл в другую команду, в другую лигу. В любом случае это переходный сезон, период адаптации. Нужно чуть-чуть терпения. Начиная с середины сезона или в следующем году он точно станет набирать обороты и, несомненно, будет одним из лучших в мире. Сейчас я просто счастлив, что он в лучшей команде мира, по крайней мере — для меня», — приводит слова Алькараса COPE.

Напомним, сам Карлос Алькарас является активным футбольным болельщиком и поддерживает мадридский «Реал». Испанская команда, 14-кратный победитель Лиги чемпионов, часто поздравляет теннисиста с победами.

Нападающий Килиан Мбаппе минувшим летом перешёл в мадридскую команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024
Истории
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android