«Нужно чуть-чуть терпения». Карлос Алькарас выразил уверенность в прогрессе Килиана Мбаппе

Вторая ракетка мира четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас высказался об игре форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Перемены всегда трудны. Мбаппе перешёл в другую команду, в другую лигу. В любом случае это переходный сезон, период адаптации. Нужно чуть-чуть терпения. Начиная с середины сезона или в следующем году он точно станет набирать обороты и, несомненно, будет одним из лучших в мире. Сейчас я просто счастлив, что он в лучшей команде мира, по крайней мере — для меня», — приводит слова Алькараса COPE.

Напомним, сам Карлос Алькарас является активным футбольным болельщиком и поддерживает мадридский «Реал». Испанская команда, 14-кратный победитель Лиги чемпионов, часто поздравляет теннисиста с победами.

Нападающий Килиан Мбаппе минувшим летом перешёл в мадридскую команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.