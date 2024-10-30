Паула Бадоса поддержала испанцев, пострадавших от наводнения в Валенсии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала слова поддержки людям, пострадавшим после крупного наводнения в Валенсии (Испания).

«Огромной поддержки и сил всем пострадавшим от нещадных проливных дождей. Многие люди страдают, и очень важно, чтобы мы объединили усилия, чтобы помочь им», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Из-за наводнения в Валенсии погибли 92 человека, сообщает пресс-служба экстренного координационного центра региона. Крупнейшее за последнее время наводнение в Испании произошло из-за проливных дождей, которые обрушились на восточную и южную части страны 29 октября.