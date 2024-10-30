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«Пришлось искать свой ритм». Зверев оценил качество кортов на «Мастерсе» в Париже

«Пришлось искать свой ритм». Зверев оценил качество кортов на «Мастерсе» в Париже
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил выход в 1/8 финала «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл нидерландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 21:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Таллон Грикспор
39
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Последние несколько матчей, которые мы провели, всегда заканчивались со счётом 7:6 в одном из сетов. В первом сете я чувствовал, что с моей стороны всё было довольно неплохо. Думаю, это один из самых быстрых кортов, на которых я когда-либо играл. Вначале мне пришлось искать свой ритм, но в итоге рад, что добился успеха. Быстрые корты подходят для моей игры», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В следующем круге Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции. Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575.

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