«Пришлось искать свой ритм». Зверев оценил качество кортов на «Мастерсе» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил выход в 1/8 финала «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл нидерландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

«Последние несколько матчей, которые мы провели, всегда заканчивались со счётом 7:6 в одном из сетов. В первом сете я чувствовал, что с моей стороны всё было довольно неплохо. Думаю, это один из самых быстрых кортов, на которых я когда-либо играл. Вначале мне пришлось искать свой ритм, но в итоге рад, что добился успеха. Быстрые корты подходят для моей игры», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В следующем круге Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции. Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575.