Джек Дрейпер обыграл Тейлора Фрица и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он в сложном матче обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дрейпер 14 раз подал навылет и реализовал всего один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из двух. Также оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии, которому необходимо выиграть следующий матч, чтобы обойти в гонке за попадание на Итоговый турнир россиянина Андрея Рублёва.