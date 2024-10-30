Джек Дрейпер обыграл Тейлора Фрица и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он в сложном матче обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 21:15 МСК
15
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
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|6
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6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дрейпер 14 раз подал навылет и реализовал всего один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из двух. Также оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии, которому необходимо выиграть следующий матч, чтобы обойти в гонке за попадание на Итоговый турнир россиянина Андрея Рублёва.
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