Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер обыграл Тейлора Фрица и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Джек Дрейпер обыграл Тейлора Фрица и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Комментарии

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он в сложном матче обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Джек Дрейпер
15
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		4 6
6 6 		6 4
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дрейпер 14 раз подал навылет и реализовал всего один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из двух. Также оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии, которому необходимо выиграть следующий матч, чтобы обойти в гонке за попадание на Итоговый турнир россиянина Андрея Рублёва.

Календарь "Мастерса" в Париже
Таблица "Мастерса" в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android