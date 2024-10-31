«Это был важный шаг». Карен Хачанов назвал самые запоминающиеся события текущего сезона

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выделил самый запоминающийся отрезок текущего сезона.

«Четвертьфинал в Монте-Карло. Данный турнир мне очень нравится, но до этого мне не удавалось пройти далеко. А тут вышел в 1/4 финала. Да, уступил Циципасу, но он в итоге выиграл этот турнир, поэтому что тут говорить, заслужил. Ещё, конечно, турнир в Дохе. Он был показательным для меня. Там были действительно тяжёлые матчи, где я брейки вытаскивал. И сейчас турнир в Алма-Ате. Это тоже был важный шаг после не блистательной серии. Всегда важно выиграть турнир, чтобы показать, что всё возможно и всё в твоих силах», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».

Сегодня, 30 октября, Хачанов в матче второго круга «Мастерса» в Париже одержал волевую победу над 31-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.