«Я могу взять Итоговый во второй раз?». Медведев — о том, что не выигрывал турниры дважды

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно ответил на вопрос о том, что он никогда не выигрывал один и тот же турнир дважды.

«Это скорее забавляет. Я пытаюсь победить каждый турнир. У меня были возможности, чтобы выиграть какой-либо из турниров дважды. Где-то я довольно близко подбирался. Как вот в Вене, где был довольно близок к тому, чтобы победить Янника Синнера. По-моему, где-то ещё я был в финале. Никакого давления. Просто забавная статистика, которую хочу изменить. Мне уже 28, в следующем году — 29. Хочу изменить статистику, но пока не удаётся. Попробую ещё раз. Может, мне надо играть для этого до 50 лет. Думаете, я могу взять Итоговый во второй раз (улыбается)?» — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня, 30 октября, Медведев уступил на старте турнира категории «Мастерс» в Париже 24-й ракетке мира Алексею Попырину из Австралии.