Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Мериде на отказе Леси Цуренко

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика), который проходит с 28 октября по 3 ноября. 75-я ракетка мира обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:0 (отказ).
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|4
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы три двойные ошибки и 4 выигранных брейк-пойнта из 18. Украинская спортсменка ни разу не подала навылет.
Во втором круге турнира WTA-250 Блинкова сыграет против соотечественницы Алины Корнеевой.
Действующей чемпионкой турнира в Мериде является итальянка Камила Джорджи, которая в этом году завершила профессиональную карьеру. В финале она обыграла шведку Ребекку Петерсон.
- 31 октября 2024
-
01:00
-
00:53
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:15
- 30 октября 2024
-
23:50
-
23:47
-
23:40
-
23:38
-
23:15
-
23:10
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
21:57
-
21:49
-
21:15
-
21:15
-
20:59
-
20:51
-
20:30
-
20:02
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:27
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:53
-
18:42
-
17:58
-
17:52
-
17:50