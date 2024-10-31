Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Мериде на отказе Леси Цуренко

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика), который проходит с 28 октября по 3 ноября. 75-я ракетка мира обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:0 (отказ).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы три двойные ошибки и 4 выигранных брейк-пойнта из 18. Украинская спортсменка ни разу не подала навылет.

Во втором круге турнира WTA-250 Блинкова сыграет против соотечественницы Алины Корнеевой.

Действующей чемпионкой турнира в Мериде является итальянка Камила Джорджи, которая в этом году завершила профессиональную карьеру. В финале она обыграла шведку Ребекку Петерсон.