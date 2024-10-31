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«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 30 октября

«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 30 октября
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Вчера, 30 октября, прошли матчи второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми важными результатами третьего игрового дня соревнований в столице Франции.

«Мастерс», Париж. Результаты 30 октября:

  • Григор Димитров (Болгария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:7, 6:3, 7:5;
  • Алексей Попырин (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:4, 2:6, 7:6;
  • Карен Хачанов (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7, 6:1, 6:4;
  • Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 7:6. 6:3;
  • Александр Бублик (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания) — 4:6, 2:6;
  • Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США) — 7:6, 4:6, 6:4.

Напомним, турнир «Мастерс-56» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575.

Календарь "Мастерса" в Париже
Таблица "Мастерса" в Париже
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