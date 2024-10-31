Арина Соболенко показала подарок от команды в честь лидерства в мировом рейтинге

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась праздничным тортом, который она получила в честь возвращения в лидеры мирового рейтинга WTA.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

Ранее Арина стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), в финале обыграв олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3. В активе Соболенко после завоевания очередного титула чемпионки Уханя в совокупности 46 побед на турнирах WTA-1000 и ТБШ.

Далее Соболенко планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В активе Арины пока нет титула чемпионки данного турнира.