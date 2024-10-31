Блинкова с Корнеевой проиграли другому российскому дуэту в парном турнире в Мериде

Российская теннисистка Анна Блинкова в дуэте с другой россиянкой Алиной Корнеевой проиграла в матче 1/8 финала парного турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика). Блинкова и Корнеева уступили другому дуэту из соотечественниц — Марии Козыревой и Марии Кононовой в двух сетах со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Блинкова и Корнеева один раз подали на вылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Козыревой и Кононовой один эйс, две двойные ошибки и 6 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира россиянки сыграют с победительницами встречи: Анастасия Тихонова (Россия) / Рената Сарасуа (Мексика) и Мария Паулина Перес Гарсия (Колумбия) / Кристина Роска (США).

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