«Публика меня поддержит». Умбер — о предстоящем матче с Алькарасом на «Мастерсе» в Париже

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Париже, вспомнив их матч на Уимблдоне-2024.
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«Видел, как он играет. Во втором сете был такой сет-пойнт, когда я выжидал, а потом мне удалось сыграть свободно и выполнить свои удары. Что касается четвёртого сета, то это было 4:3, 0:40. Собирался довести его до пятого сета. А в Испании он играл очень хорошо. У него был лучший матч в этом году.
Так что всё будет совсем по-другому. Публика будет меня поддерживать. Мне нравится играть такие матчи. Знал, что потенциально могу сыграть с ним, поэтому победа в первых двух матчах стала для меня дополнительной мотивацией», — сказал Умбер на пресс-конференции.
Счёт личных встреч Карлоса Алькараса и Уго Умбера — 1-0 в пользу испанца. Он оказался сильнее в четвёртом круге Уимблдона-2024 со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.
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