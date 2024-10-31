«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 31 октября
Сегодня, 31 октября, в Париже матчами третьего круга продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Франции. Отметим, что время начала матчей носит приблизительный характер.
«Мастерс», Париж. Расписание на 31 октября (время — московское):
- 13:00. Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция);
- 14:30. Стефанос Циципас (Греция) — Франсиско Серундоло (Аргентина);
- 15:30. Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия);
- 18:00. Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция);
- 18:00. Джек Дрейпер (Великобританя) — Алекс де Минор (Австралия);
- 19:30. Артур Казо (Франция) — Хольгер Руне (Дания);
- 21:00. Уго Умбер (Франция) — Карлос Алькарас (Испания);
- 22:30. Григор Димитров (Болгария) — Артур Риндеркнеш (Франция).
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