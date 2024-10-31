«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 31 октября

Сегодня, 31 октября, в Париже матчами третьего круга продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Франции. Отметим, что время начала матчей носит приблизительный характер.

«Мастерс», Париж. Расписание на 31 октября (время — московское):