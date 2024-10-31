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«Разочарован, заслуживаю большего». Умбер — о матчах не на центральном корте в Париже

«Разочарован, заслуживаю большего». Умбер — о матчах не на центральном корте в Париже
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер рассказал, был ли расстроен, что его матч второго круга на «Мастерсе» в Париже проходил не на центральном корте. Во втором круге «Мастерса» в Париже Уго Умбер на первом корте обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2. Далее он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом на центральном корте.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Маркос Гирон
49
США
Маркос Гирон
М. Гирон

«Разочарован, потому что считаю, что заслуживаю большего. Я первая ракетка Франции и тренировался на центральном корте. Это мой любимый турнир. Разочарован тем, что меня не было на центральном корте. Но заслужил право играть в третьем круге. Я очень хороший человек. Но знаете, иногда это используется против меня. Рад, что выиграл этот матч, что заслужил право играть на центральном корте против Алькараса», — сказал Умбер на пресс-конференции.

Календарь «Мастерса» в Париже
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