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Теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes

Медведев возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев второй год подряд возглавил список самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes.

В десятку лучших также вошли седьмая ракетка мира Андрей Рублёв (шестое место) и 16-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева.

Отметим, что Медведев является всемирным амбассадором французского бренда Lacoste, который поставляет ему экипировку.

Вчера, 30 октября, Медведев завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Париже. Во встрече второго круга соревнований в столице Франции он проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

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