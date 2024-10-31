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Карен Хачанов одержал 10 побед подряд против игроков ростом выше 2 метров

Карен Хачанов одержал 10 побед подряд против игроков ростом выше 2 метров
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал 10 побед подряд в матчах с игроками, рост которых выше двух метров.

Игроки ростом выше двух метров, уступившие Карену Хачанову в последних матчах:

Джон Иснер (208 см);

Джон Иснер (208 см);

Джон Иснер (208 см);

Кевин Андерсон (203 см);

Кевин Андерсон (203 см);

Максим Кресси (201 см);

Николас Харри (201 см);

Габриэль Диалло (203 см);

Габриэль Диаллo (203 см);

Джованни Мпетчи Перрикар (203 см).

Рост Хачанова — 198 см. Вчера, 30 октября, российский теннисист в матче второго круга «Мастерса» в Париже одержал волевую победу над 31-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

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