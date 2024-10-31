Димитров — об Итоговом чемпионате ATP: многое бы отдал, чтобы оказаться там, не буду врать

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о желании попасть на Итоговый чемпионат ATP — 2024.

«Я бы, наверное, многое отдал, чтобы оказаться в Италии. Не хочу врать. Мой подход к вещам немного отличается от того, что было много лет назад. Нахожусь там, где всё ещё претендую на победу. Всё ещё сражаюсь с лучшими игроками мира. Побеждаю молодых парней. Это придаёт мне уверенности и делает меня счастливым. Если вы спросите меня, хочу ли я быть там… да, конечно», — сказал Димитров в интервью на корте.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. В данный момент Димитров находится на 10-й позиции в Чемпионской гонке. У него 3150 очков. На седьмом месте находится норвежец Каспер Рууд, а россиянин Андрей Рублёв замыкает восьмёрку теннисистов, попадающих на Итоговый чемпионат ATP.