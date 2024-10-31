Анастасия Захарова уверенно обыграла Варвару Грачёву в 1/8 финала турнира в Гонконге
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Российская теннисистка Анастасия Захарова (113-й номер рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв представительницу Франции 66-ю ракетку мира Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Гонконг. 2-й круг
31 октября 2024, четверг. 09:10 МСК
66
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
113
Анастасия Захарова
А. Захарова
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За время матча Захарова не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Грачёва дважды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований Анастасия Захарова сразится с 29-й ракеткой мира из Великобритании Кэти Бултер. Для россиянки это будет дебютный четвертьфинал в карьере.
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