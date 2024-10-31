Зверев вышел в 1/8 финала на всех «Мастерсах» в сезоне первым после Надаля в 2017-м

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала на всех «Мастерсах» в сезоне первым после испанца Рафаэля Надаля в 2017 году. Вчера, 30 октября, в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже Александр Зверев обыграл нидерландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

В следующем круге Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции. Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.

Отметим, что Александр Зверев выступит на Итоговом турнире — 2024, который пройдёт в итальянском Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.