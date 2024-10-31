Зверев вышел в 1/8 финала на всех «Мастерсах» в сезоне первым после Надаля в 2017-м
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала на всех «Мастерсах» в сезоне первым после испанца Рафаэля Надаля в 2017 году. Вчера, 30 октября, в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже Александр Зверев обыграл нидерландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 21:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
39
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
В следующем круге Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции. Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.
Отметим, что Александр Зверев выступит на Итоговом турнире — 2024, который пройдёт в итальянском Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.
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