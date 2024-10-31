«Постараюсь помочь, насколько это возможно». Алькарас — о наводнении в Валенсии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о крупном наводнении в Валенсии (Испания).

«Я известный образ Испании, заметный голос, поэтому постараюсь помочь, насколько это возможно. Сейчас довольно сложное время не только для пострадавших провинций, но и для всей Испании, и надеюсь, что всё это скоро пройдёт. Видел изображения и видео, всё, что комментируется в социальных сетях, — всё это не нравится ни одному гражданину, ни одному испанцу.

Всё ещё много неопределённости, нам нужно знать, насколько всё пострадало, знать количество погибших и пропавших без вести. Чувствую себя очень знакомым со всем этим, мне больно, как будто я родом из этого города», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Наводнение в Валенсии стало крупнейшим за последнее время в Испании, оно произошло из-за проливных дождей. Вода разрушила железнодорожные пути и автомагистрали, в результате оказались затоплены тысячи домов. По данным Las Provincias, из-за сильных дождей без электроэнергии остаются около 113 тыс. человек.