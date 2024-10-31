Анастасия Захарова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA

Российская теннисистка Анастасия Захарова (113-й номер рейтинга) впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA. Сегодня, 30 октября, в рамках 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге Захарова обыграла представительницу Франции 66-ю ракетку мира Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

В следующем раунде соревнований Анастасия Захарова сразится с 29-й ракеткой мира из Великобритании Кэти Бултер.

Турнир WTA-250 в Гонконге проходит с 28 октября по 3 ноября. В соревнованиях также принимает участие 16-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Действующей чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес.