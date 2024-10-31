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Анастасия Захарова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA

Анастасия Захарова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA
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Российская теннисистка Анастасия Захарова (113-й номер рейтинга) впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA. Сегодня, 30 октября, в рамках 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге Захарова обыграла представительницу Франции 66-ю ракетку мира Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
31 октября 2024, четверг. 09:10 МСК
Варвара Грачёва
66
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анастасия Захарова
113
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

В следующем раунде соревнований Анастасия Захарова сразится с 29-й ракеткой мира из Великобритании Кэти Бултер.

Турнир WTA-250 в Гонконге проходит с 28 октября по 3 ноября. В соревнованиях также принимает участие 16-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Действующей чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес.

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