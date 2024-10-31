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Карлос Алькарас — о любви к Парижу: публика дружелюбная, пока я не играю с французами

Карлос Алькарас — о любви к Парижу: публика дружелюбная, пока я не играю с французами
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему Париж занимает особое место в его сердце.

«Для меня главное, что Париж — это красивый город, красивое место, здесь проходят лучшие турниры в мире, поэтому мне всегда нравится здесь играть. Публика всегда очень дружелюбная… когда не играю против французов, конечно. Очень люблю их игроков, они очень любят свой народ, которым я очень восхищаюсь как страной. В этом смысле Париж всегда будет занимать место в моём сердце», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

На «Мастерсе» в Париже Карлос Алькарас вышел в третий круг, где встретится с 18-й ракеткой мира Уго Умбером из Франции.

Календарь «Мастерса» в Париже
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