«Просто хотел вписать своё имя в список победителей». Алькарас — о «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — для него является особенным.

«Это турнир, за которым следил с детства, мне всегда очень хотелось принять в нём участие и однажды выиграть его. В день победы пережил все те прекрасные моменты, когда смотрел его из дома, видел, как Рафа побеждал столько раз, просто хотел вписать своё имя в список победителей «Ролан Гаррос», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2024. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3: 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.