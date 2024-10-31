«Не хочу видеть себя в качестве его замены». Карлос Алькарас — об уходе Рафаэля Надаля

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не хочет становиться заменой 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля после его ухода.

«Уход Рафы — это позор для испанского спорта, для спорта в целом, для меня тоже. Вырос, наблюдая за Рафой, одна из главных причин, почему захотел стать профессиональным теннисистом, — это он. Рафа всегда вдохновлял меня продолжать бороться, тренироваться и соревноваться. Очень благодарен ему, но не хочу видеть себя в качестве замены Рафы, потому что теряю всё, что он сделал для спорта и для Испании. Мы постараемся насладиться его последним турниром, а что будет со мной в будущем — посмотрим», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере.