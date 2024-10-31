Джек Дрейпер кратко озвучил цели на «Мастерс» в Париже
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заявил о желании пройти как можно дальше на «Мастерсе» в Париже. Вчера, 30 октября, в матче второго круга он в сложном матче обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 21:15 МСК
15
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|6
|4
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Хочу большего в Париже», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии, которому необходимо выиграть следующий матч, чтобы обойти в гонке за попадание на Итоговый турнир россиянина Андрея Рублёва. Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября.
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