Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Мпетчи Перрикаром на «Мастерсе» в Париже
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Париже. Вчера, 30 октября, в матче второго круга Хачанов одержал волевую победу над 31-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 18:05 МСК
31
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Это Париж! Продолжаем идти вперёд», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов встретится с Алексеем Попыриным из Австралии, который во втором круге обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча пройдёт сегодня, 31 октября. Начало матча запланировано на 15:30 мск.
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