Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Мпетчи Перрикаром на «Мастерсе» в Париже

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Париже. Вчера, 30 октября, в матче второго круга Хачанов одержал волевую победу над 31-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

«Это Париж! Продолжаем идти вперёд», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов встретится с Алексеем Попыриным из Австралии, который во втором круге обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча пройдёт сегодня, 31 октября. Начало матча запланировано на 15:30 мск.