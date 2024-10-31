Карен Хачанов — лидер по победам в закрытых помещениях в 2024 году

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал лидером по победам в закрытых помещениях ATP-тура в 2024 году. Счёт побед и поражений Хачанова — 12-2.

Второе место в этом рейтинге занимает девятая ракетка мира болгарин Григор Димитров (12-4). Тройку лидеров замкнул представитель Нидерландов Таллон Грикспор (10-5).

Напомним, Карен Хачанов стал чемпионом турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Россиянин также вышел в финал турнира ATP-500 в Вене (Австрия), где уступил британцу Джеку Дрейперу. На «Мастерсе» в Париже Карен Хачанов вышел в третий круг, где встретится с австралийцем Алексеем Попыриным (24-й номер рейтинга).