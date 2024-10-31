Рафаэль Надаль выразил поддержку всем пострадавшим от наводнения в Валенсии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил поддержку всем пострадавшим от разрушительных наводнений в Валенсии (Испания).

«День был печальным из-за страданий и боли в нашей стране. У всех нас разрывается сердце при виде этих изображений. Моя любовь и поддержка всем тем, кто переживает потерю родных и близких. Силы и мужества всем», — написал Надаль в социальных сетях.

Наводнение в Валенсии стало крупнейшим за последнее время в Испании, оно произошло из-за проливных дождей. Ранее Карлос Алькарас и Паула Бадоса выразили слова поддержки пострадавшим.