Хачанов — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч третьего круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 24-й номер рейтинга ATP австралиец Алексей Попырин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 15:30 мск.
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Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Хачанова. Он выигрывал на решающем тай-брейке в Дубае-2021 и Роттердаме-2022, а также со счётом 7:6 (14:12), 6:2 в полуфинале Дохи-2024. Попырин же был сильнее в первом круге Токио-2023 — 6:4, 6:2.
«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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