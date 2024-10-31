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Хачанов — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Хачанов — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 31 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч третьего круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 24-й номер рейтинга ATP австралиец Алексей Попырин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 15:30 мск.

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 15:30 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Хачанова. Он выигрывал на решающем тай-брейке в Дубае-2021 и Роттердаме-2022, а также со счётом 7:6 (14:12), 6:2 в полуфинале Дохи-2024. Попырин же был сильнее в первом круге Токио-2023 — 6:4, 6:2.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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