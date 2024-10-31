«Способ сохранить наши отношения». Циципас — о прекращении работы с отцом

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о прекращении сотрудничества с отцом Апостолосом в качестве тренера.

«Наверное, отец всегда был опорой всей моей жизни не только в теннисе, но и в жизни. Он был очень важным человеком, но не раз чувствовал, что дальше должен развивать карьеру без него. Разумеется, он внёс огромный вклад в мои успехи, но мне нужно понять пределы собственных возможностей, написать свою историю и отправиться в новый путь, на котором продолжу учиться.

Нам двоим было очень сложно поддерживать естественные отношения между отцом и сыном на протяжении всех этих лет чемпионства. Это также стало одной из главных причин, почему решил расстаться с ним как с тренером. В конечном счёте это можно понимать и как способ сохранить наши отношения и построить что-то здоровое в будущем», — приводит слова Циципаса Hola!

Напомним, Апостолос Циципас тренировал своего сына последние 16 лет.