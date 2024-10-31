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Бадоса — об отношениях с Циципасом: он больше интроверт, а я экстраверт

Бадоса — об отношениях с Циципасом: он больше интроверт, а я экстраверт
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, считает ли она их со Стафаносом Циципасом родственными душами.

«Мы очень похожи в нашем образе жизни. Поскольку мы преданы одному и тому же делу, мы очень сопереживаем друг другу. С другой стороны, думаю, что мы также пережили очень похожие вещи в прошлом, и это сформировало похожие характеры. Он человек, который, возможно, немного более интроверт, а я экстраверт, но думаю, что мы очень хорошо дополняем друг друга. Он всегда говорил, что мы как родственные души, думаю, что он совершенно прав», — приводит слова Бадосы Hola!

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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