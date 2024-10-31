Рохан Бопанна — о Джоковиче: самый влиятельный человек в истории тенниса

Победитель одного турнира «Большого шлема» в мужском парном разряде 44-летний индийский теннисист Рохан Бопанна назвал величайшего теннисиста всех времён.

«Определённо Новак Джокович. Удивительно, насколько он стабилен. Ему удалось преодолеть все возможные барьеры. Не сомневаюсь, что он самый влиятельный в истории нашего спорта», — приводит слова Бопанны Clay Tenis.

Джокович пропускает текущий турнир категории «Мастерс» в Париже впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.