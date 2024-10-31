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Фото: Арина Соболенко и Ига Швёнтек веселятся в преддверии Итогового турнира — 2024

Фото: Арина Соболенко и Ига Швёнтек веселятся в преддверии Итогового турнира — 2024
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек провели тренировку перед началом Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном разряде.

Фото: WTA

Отметим, что Ига Швёнтек является действующей победительницей Итогового турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.

Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь откроют программу Итогового турнира WTA — 2024. Очный матч девушек пройдёт 2 ноября, начало запланировано на 16:00 мск. Российская теннисистка Дарья Касаткина является первой запасной на турнире.

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