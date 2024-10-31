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Маттео Берреттини снялся с ATP-250 в Метце

Маттео Берреттини снялся с ATP-250 в Метце
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36-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates. В основной сетке турнира Берреттини заменит француз Корентен Муте.

На «Мастерсе» в Париже Маттео Берреттини проиграл в первом круге 24-й ракетке мира из Австралии Алексею Попырину со счётом 5:7, 6:7 (2:7).

Турнир в Метце пройдёт с 3 по 9 ноября. На этой неделе с турнира снялись Феликс Оже-Альяссим, Себастьян Корда, Николас Харри. В сетку попали Факундо Диас Акоста, Артур Риндеркнеш, Бу Юньчаокэтэ и Кристофер O’Коннелл. Также на турнир заявился россиянин Андрей Рублёв.

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