«Мне всегда нравился Бэтмен». Димитров — о любимом костюме на Хэллоуин

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров назвал свой самый любимый костюм, в который он наряжался на Хэллоуин.

«Одевался как Бэтмен, мне всегда нравился Бэтмен. Рос в очень маленьком городке, всего 2000 человек, поэтому в праздник мы могли зайти буквально в каждую дверь. Я хорошо это помню, было очень весело», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

На «Мастерсе» в Париже Григор Димитров вышел в третий круг, где встретится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем, занимающим 60-ю строчку рейтинга. Ранее Маттео Берреттини поделился забавной историей про Хэллоуин из своего детства.