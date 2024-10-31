«Звонить тренеру и говорить». Берреттини — о своём самом большом страхе в ATP-туре

36-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что его самым большим страхом в ATP-туре является необходимость позвонить тренеру и сообщить, что он забыл заявиться на турнир.

«Наверное, самое страшное в туре — это когда ты обнаруживаешь, что не зарегистрировался на турнир. Потом ты такой: «Ааа, я забыл», и тебе приходится звонить своему тренеру и говорить, что ты не зарегистрировался. [Звонок тренеру в такой ситуации] — это, наверное, самый большой страх, который испытываю», — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.

Ранее стало известно, что Маттео Берреттини снялся с турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). На «Мастерсе» в Париже итальянец в первом круге проиграл 24-й ракетке мира австралийцу Алексею Попырину.